طلعت: تعيين لواءين مشتركين مرهونٌ بالموافقة على موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- أكّد ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة القوات المشتركة العراقية، اللواء عبد الخالق طلعت، إن تعيين لواءين مشتركين من البيشمركة والجيش العراقي مرهونٌ بالموافقة على موازنة 2023.

وقال طلعت في حديثٍ لـ كوردستان 24، الاثنين، إن الجيش العراقي "غير قادر بمفرده على حفظ الأمن ضمن المناطق التي تعاني من ثغرات أمنية، دون تنسيقٍ مع قوات البيشمركة والشرطة الاتحادية".

ولفت ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة القوات المشتركة العراقية، إلى "ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأمنية للحفاظ على الأمن في هذه المناطق والتصدي لهجمات داعش".

في غضون ذلك، شدّد طلعت على ضرورة "تشكيل ألوية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بأسرعٍ وقتٍ ممكن".

وقال "تم الانتهاء من تشكيل اللواءين وبانتظار الموافقة على موازنة 2023، سيتم توظيف اللواء من قبل وزارة الدفاع العراقية ويتم صرف رواتبهم".

يأتي ذلك، في وقتٍ شهدت محافظة كركوك أمس الأحد، مقتل 10 أفراد من الشرطة الاتحادية، بينهم ضابط، بانفجار عبوّة ناسفة في دوريتهم، تبناه تنظيم داعش.

ورغم إعلان العراق القضاء على التنظيم عام 2017، إلا أنه لا يزال ينفّذ هجماتٍ متفرقة عبر خلاياه على مواقع للجيش العراقي في مناطق تشهد فراغاً أمنياً، خاصة ضمن المتنازعة عليها بين أربيل وبغداد.