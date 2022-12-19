سیاسة

قتلى وجرحى في هجومٍ لداعش على قريةٍ بريف ديالى

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ثمانية أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرين في هجومٍ نفّذه عناصر من خلايا تنظيم داعش، مساء الاثنين، في قرية "البوبالي" بريف بمحافظة ديالى.

وبحسب الأنباء الواردة لـ كوردستان 24، فقد هاجم مسلّحو داعش في وقتٍ متأخر من مساء الاثنين، سيارةً مدنية أسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم عقيد وإصابة 3 آخرين، في حصيلةٍ أولية.

يأتي ذلك، بعد يومٍ واحد من انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة الاتحادية بريف كركوك، تبنّاه تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل ضابطٍ برتبة رائد ومنتسبين آخرين.

وفي الـ 19 من نوفمبر تشرين الثاني الفائت، قُتِل أربعة جنودٍ عراقيين في هجوم لمسلّحين على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي عل الحدود بين قرهنجير وكركوك.

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أنه لا يزال ينفّذ هجماتٍ متفرقة عبر خلاياه على مواقع للجيش العراقي في مناطق تشهد فراغاً أمنياً، خاصة ضمن المتنازعة عليها بين أربيل وبغداد.

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