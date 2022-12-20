اقتصاد

أسعار النفط تواصل ارتفاعها في الأسواق العالمية

author_image سوار أحمد
العالم النفط الأسعار ضعف الدولار

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أي 0.8 بالمئة، لتصل إلى 80.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 75.84 دولار للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتا في الجلسة السابقة.

وتلقى السوق دعما من الخطة الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي.

كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى، حيث بلغ مؤشر الدولار حوالي 104.7

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