حكومة كوردستان تنفّذ مشاريع خدمية في "سوران" بقيمة 14 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت حكومة إقليم كوردستان مشاريع خدمية في قضاء سوران شمالي أربيل، بقيمة 14 مليار دينار، شملت تعبيد طرقات وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي.

وخصصت الحكومة 53 % من تلك المبالغ لتنفيذ مشاريع في مركز القضاء، والباقي وُزِّع لتقديم خدمات لناحية ديانا، مثل تعبيد شوارع حي "زوزكا".

وأعرب سكان الحي عن سعادتهم للخدمات التي تقدمها حكومة كوردستان في كابيتها التاسعة، ووجهّوا الشكر لرئيس الحكومة، مسرور بارزاني، على ما يقدمه لمواطني الإقليم.

في غضون ذلك، قال قائم مقام قضاء سوران، رجب زبير، إن "53% من هذه المشاريع، نُفِّذت في المنطقة الوسطى من القضاء، بما فيها القرى والبلدات التابعة له".

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "نسبة 44% أُنفِقت على الطرق، والباقي على قطاعات أخرى مثل البناء والصرف الصحي والمياه، ومختلف المجالات الأخرى".

ويضمُّ قضاء سوران الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 200 ألف نسمة، أربع نواحي، هي خليفان وسيدكان وديانا وناحية سرشمة، إضافةً إلى نحو 350 قرية وبلدة.

وشهِد القضاء تطوراً كبيراً من ناحية البنية التحتية، مع استمرار الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان بتنفيذ مشاريع خدمية سنوية.