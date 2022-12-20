مساع لتسجيل "الخيول الكوردية" في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، ان إيران تقوم باعداد ملف خاص حول الحصان الفارسي الكوردي من اجل تسجيله ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ونقلت الصحيفة الايرانية في خبر ترجمه "شفق نيوز"؛ عن رئيس هيئة السياحة في محافظة كرمانشاه محمد رضا سهيلي قوله انه برغم ان اصول الحصان تعود الى محافظة كرمانشاه في غرب ايران، الا انه قد يتم تسجيله دوليا لأنه تتم تربيته أيضا في المناطق الكوردية في العراق وتركيا وسوريا.

ويستهدف الملف الإيراني ادراج الحصان الكوردي ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي، وهو تحت إطار المعرفة والمهارة المتعلقة بتربية الخيول الكوردية والحفاظ عليها.

ولفت التقرير الى ان مهرجانا مخصصا للخيول الكوردية سيقام قريبا في كرمانشاه.

واشار التقرير الى ان الحصان الفارسي الكوردي يضم مجموعة من سلالات الخيول التي يتم تربيتها واستخدامها تقليديا من قبل الكورد الذين عاشوا واستوطنوا المقاطعات الغربية في إيران حاليا منذ الاف من السنين.

وتابع التقرير ان هذه السلالات نشأت في غرب إيران حيث أدت التضاريس الجبلية والمناخ البارد في تطور مجموعة خيول قادرة على تحمل الظروف البيئية القاسية.

ولفت التقرير إلى أن كرمانشاه نشأت في القرن ال4 الميلادي من قبل بهرام الرابع من السلالة الساسانية، وغزاها العرب في العام 640 ، وسميت قرماشين.، ثم في ظل الحكم السلجوقي في القرن ال11، كانت هي المدينة الرئيسية في كوردستان.

وتابع ان الصفويين (الذين حكموا بين عامي 1501-1736) قاموا بتحصين المدينة، في حين تصدى القاجاريون لهجوم شنه الأتراك خلال حكم فتح علي شاه (1797-1834). وفي العام 1915، احتلها الجيش التركي خلال الحرب العالمية الأولى، لكنهم انسحبوا منها في العام 1917.