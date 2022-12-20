أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 151400 دينار
100 يورو = 160500 دينار
100 جنيه إسترليني = 193000 دينار
100 ليرة تركية = 8100 دينار
100 ألف تومان إيراني = 38000 دينار
دينار أردني واحد = 2019 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 440000 دينار
مثقال عيار 21 = 390000 دينار
مثقال عيار 18 = 335000 دينار