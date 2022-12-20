محافظ دهوك يوجّه نقداً لاذعاً لبعض وسائل الإعلام في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعرب محافظ دهوك، علي تتر، عن استيائه من بعض وسائل الإعلام الكوردستانية، لم يسميها، "بسبب محاولاتها المستمرة لإحداث الفوضى وعدم استعدادها لتغطية إنجازات حكومة كوردستان".

وخلال مراسيم افتتاح مشروع طريق في مديرية "بردَرَش"، الثلاثاء، قال تتر "لدي شكوى صادقة ضد وسائل إعلام كوردستانية، لتعاملهم بشكلٍ ازدواجي في تغطية الأحداث".

وأضاف "إذا تضرر طريقٌ بطول مترٍ واحد، فإن جميع تلك الفضائيات جاهزة للحديث عنه، أما عندما يُفتتح طريقٌ بطول 44 كيلو متراً، كطريق بردَرَش، فإنها غير مستعدة للتغطية الإعلامية".

وانتقد محافظ دهوك الطريقة التي تتعاطى فيها بعض وسائل الإعلام بإقليم كوردستان والتي "تعتبر نفسها معارضة"، مع الوقائع.

وأردف قائلاً "من المعيب أن تنشر الشكاوى باستمرار، ولا تقوم بتغطية الطريق الذي تم إصلاحه بسبب شكواها، على الأقل تعالوا وقولوا للمشاهد إن الطريق قد تم إصلاحه بفضل شكوانا".

وتابع "للأسف هدف هذه القنوات الإعلامية ليس خدمة الشعب الكوردي، بل الرغبة فقط في شن حرب نفسية ضده، وتشويه أهداف البلاد الرئيسية أمام المواطنين".

في غضون ذلك، أشار محافظ دهوك إلى أن حكومة إقليم كوردستان تواصل تنفيذ المشاريع الخدمية وتقديم المزيد من الخدمات للشعب.

وقال "نفذنا 66 مشروعاً في منطقة بردرش بتكلفة 65 مليار و 855 مليون دينار، خلال ثلاث سنوات، باستثناء المشاريع الصغيرة".