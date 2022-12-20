الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الالماني في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 کانون الأول 2022 في اربيل، القنصل العام الألماني في أربيل كلاوس شترايشر.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، وإلقاء الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد وبرنامج عمل الحكومة العراقية الجديدة.

كما أكد الطرفان في الاجتماع على تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن تطبيق إتفاقية سنجار من أجل إعادة الاستقرار إلى منطقة سنجار وإنهاء نزوح أهلها وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي .

وكان تهديد الإرهاب موضوعا آخر للاجتماع حيث أكد القنصل الألماني في أربيل أن بلاده لا تزال شريكاً وداعمً لإقليم كوردستان والعراق في التصدي للإرهاب ومكافحته، وأن استقرار وتقدم إقليم كوردستان له أهمية خاصة لإستقرار المنطقة وأمنها .

وشكر الرئيس بارزاني ألمانيا حكومةً وشعباً على مساعدتهم للشعب الكوردي في محاربة الإرهاب، ووصف العلاقات بين الشعبين الكوردي والألماني بأنها علاقات تاريخية وودية.