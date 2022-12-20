سیاسة

السوداني والعاهل الأردني يبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية

author_image سوار أحمد
العراق محمد شياع السوداني الملك عبد الله الأردن العراق

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك خلال زيارته المملكة، للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يعقد بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة. 

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن"اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، وازدهار شعبيهما". 

وأضاف أن "الجانبين بحثا أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق المحوري في المنطقة وحرصه على التعاون في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة".

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