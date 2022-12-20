الرئيس بارزاني والقنصل الهولندي في أربيل يؤكدان أهمية دعم الزراعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 في أربيل ، قنصل هولندا في اربيل ، ياكو بيريندز.

وتم خلال اللقاء، التباحث في الاجتماع حول متانة علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان وهولندا والتي تعد علاقات تاريخية ووثيقة ولاسيما في التصدي للإرهاب حيث كانت هولندا ضمن الجهود الدولية ومساندة للپيشمرگه في دحر داعش .

وشكّل موضوع الأمن الغذائي ودعم الزراعة جزء هاماً من اللقاء، وضرورة دعم القطاع الزراعي ليكون مصدراً هاماً الى جانب المصادر الاخرى التي تتميز بها أرض العطاء والخيرات كوردستان.