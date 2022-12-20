قمة بغداد 2| السوداني يؤكّد تمسّك العراق ببناء علاقات تعاون مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أن العراق متمسّكٌ ببناء علاقات تعاون متوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكّداً أنه بلاده تنأى بنفسها عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد.

وأكّد السوداني في كلمةٍ له خلال مشاركته في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، أن العراق يرفض تدخل دول الجوار والإقليمية في شؤونه الداخلية ومسَّ سيادته أو الاعتداء على أراضيه.

وقال "لا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حلِّ الخلاف أو الاختلاف؛ ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضدَّ العراق، ولا نقبل أن ينطلق أي تهديد من العراق ضدَّ أية دولة من دول الجوار أو المنطقة".

ولفت في الوقت ذاته، إلى أن "واجبنا أن نعتمدَ الحوار والتفاهم لحلِّ مشاكلنا، ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو إقامة الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا، وتؤسس للاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأشار إلى أن "العراق يسعى لأن يكون راعياً للتواصل والتحاور، كسبيلٍ أساس لحل الخلافات، بهدف تهدئة الأجواء وتقريب وجهات النظر بين الفُرقاء، وعزز من جهوده الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمات بالمنطقة".

إلى ذلك، سلّط رئيس الحكومة العراقية الضوء على ملف الفساد في العراق، قائلاً "وضعنا مكافحة الفساد المالي والإداري في صلب أولوياتنا، وبدأنا عملياً حملةَ مكافحة الفساد، بدءاً من أعلى المستويات".

وطالب السوداني من الدول الشقيقة والصديقة "مساعدة الحكومة في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة، وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محل إقامةٍ لهم".