الرئيس بارزاني يستقبل قنصل كوريا الجنوبية في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس، مسعود بارزاني، على ضرورة الحفاظ على التنوع القومي والديني في كوردستان والتعايش الأخوي بين جميع المكونات بما يضمن الاستقرار والأمان.

جاء ذلك، خلال استقباله في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، قنصل كوريا الجنوبية في أربيل جو كيجونك، الذي أثنى على دور الرئيس بارزاني في الحفاظ على الأقليات الدينية والقومية.

واعتبر القنصل الكوري الجنوبي أن هذا التنوع الذي يعد إثراءً وجمالاً، يمنح القوة لكوردستان، وأن هذا التوازن بين جميع المكونات فيها يمنحها الاستقرار .

كما أشاد كيجونك بدور الپيشمرگه في تصديه لداعش ، والتأكيد على مواصلة التصدي للإرهاب الذي يشكل خطراً على المنطقة بكل مكوناتها.

وفي ختام اللقاء، أكّد الرئيس مسعود بارزاني والقنصل الكوري الجنوبي على مواصلة تطوير العلاقات بين كوريا وإقليم كوردستان .

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد اجتمع اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين بقنصلي ألمانيا وهولندا العامين في أربيل، أكد خلالهما على العلاقات بين إقليم كوردستان وكل من هولندا وألمانيا.