قمة بغداد 2| إيران: ندعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم عراقاً موحداً ومستقراً ومتطوراً.

وقال عبد اللهيان في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، إن "انعقاد مؤتمر بغداد يأتي دعماً للعراق"، مؤكداً على دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "عملنا على تطوير العلاقات مع دول الجوار وبينها العراق"، مبيناً أن" العراق يؤدي دوراً مهماً في المنطقة".

وأشاد عبداللهيان، "بخطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في إرساء السلام بالمنطقة".

ويشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.