قمة بغداد2| الرئيس الفرنسي يؤكّد دعم بلاده لأمن العراق وسيادته

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التزام بلاده بدعم أمن العراق وسيادته، وضمان استقراره.

وقال ماكرون خلال كلمةٍ له في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، "إذا أردنا ضمان استقرار العراق، فعلينا حل المشكلات مع جيرانه".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن لدى "هذه المنطقة كل ما يجعلها تمتلك أجندة تساعدها في المشاركة بالقرارات الدولية".

وأضاف "تسعى جميع الدول المشاركة في المؤتمر إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى "التزام الجميع بعلاقات متوازنة مع العراق".

ويشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.