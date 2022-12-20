واشنطن تلقي القبض على قيادي بارز في داعش بشمالي سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الثلاثاء، إلقاء القبض على عددٍ من عناصر تنظيم داعش، بينهم قياديٌ بارز، في عمليةٍ شمالي سوريا.

وقالت القيادة المركزية في بيانٍ عبر موقعها الرسمي إن "قواتها نفذت ثلاث غارات بطائرات مروحية شمال شرقي سوريا خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت عن اعتقال ستة من عناصر داعش".

وأضافت أن "من بين العناصر الذين اعتقلتهم المدعو فيهم الزبيدي، وهو مسؤول رفيع في داعش في سوريا، متورط في التخطيط والتسهيلات لهجمات التنظيم في سوريا".

وأكد البيان أنه "تم التخطيط المكثف لهذه العمليات لضمان تنفيذها بنجاح"، مبيناً أن "التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين".