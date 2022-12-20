سیاسة

واشنطن تلقي القبض على قيادي بارز في داعش بشمالي سوريا

وأكد البيان أنه "تم التخطيط المكثف لهذه العمليات لضمان تنفيذها بنجاح"
author_image Kurdistan24 اربیل
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
سوریا قيادي في داعش شمال سوريا الولايات المتحدة الأمريكية طائرات مروحية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الثلاثاء، إلقاء القبض على عددٍ من عناصر تنظيم داعش، بينهم قياديٌ بارز، في عمليةٍ شمالي سوريا.

وقالت القيادة المركزية في بيانٍ عبر موقعها الرسمي إن "قواتها نفذت ثلاث غارات بطائرات مروحية شمال شرقي سوريا خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت عن اعتقال ستة من عناصر داعش".

وأضافت أن "من بين العناصر الذين اعتقلتهم المدعو فيهم الزبيدي، وهو مسؤول رفيع في داعش في سوريا، متورط في التخطيط والتسهيلات لهجمات التنظيم في سوريا".

وأكد البيان أنه "تم التخطيط المكثف لهذه العمليات لضمان تنفيذها بنجاح"، مبيناً أن "التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين".

5424

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف