سیاسة

قمة بغداد 2| السعودية: ندعم جهود السوداني في مواجهة التحديات

وقال بن فرحان "المملكة تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التأريخية"
author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
العراق مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة فيصل بن فرحان السعودية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم جهود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مواجهة التحديات.

وقال بن فرحان في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان إن "المملكة تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التأريخية"، معرباً عن "رغبة بلاده في استمرار مسيرة التعاون مع العراق".

وأضاف أن "السعودية تعتزم بالمضي قدماً للعمل على فتح آفاق جديدة مع العراق ودعم تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع العراق"، مشيراً الى أن "بلاده لن تدخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية وأن المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق".

ويشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف