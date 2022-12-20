قمة بغداد 2| السعودية: ندعم جهود السوداني في مواجهة التحديات

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعم جهود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مواجهة التحديات.

وقال بن فرحان في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان إن "المملكة تقف إلى جانب العراق لاستعادة مكانته التأريخية"، معرباً عن "رغبة بلاده في استمرار مسيرة التعاون مع العراق".

وأضاف أن "السعودية تعتزم بالمضي قدماً للعمل على فتح آفاق جديدة مع العراق ودعم تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع العراق"، مشيراً الى أن "بلاده لن تدخر أي جهد لدعم مسيرة العراق الاقتصادية والتنموية وأن المملكة تؤكد رفضها التام لأي اعتداء على أي شبر من أرض العراق".

ويشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.