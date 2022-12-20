قمة بغداد 2| تركيا تعلن دعم سعي العراق لإقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد السفير التركي في الأردن إسماعيل يلماز، اليوم الثلاثاء، دعم حكومة بلاده لسعي العراق إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة.

وقال إسماعيل يلماز في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، إن "الحكومة التركية تدعم استقرار العراق"، لافتاً إلى أن "حكومة بلاده تدعم سعي العراق إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول المنطقة".

وأضاف السفير التركي في الأردن أن "الحكومة التركية تدعم الجهود المشتركة لحل الملفات الإقليمية العالقة".

ويشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.