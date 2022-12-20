قمة بغداد 2| مصر: ندعم الجهود الوطنية في العراق لاستعادة مكانته ودوره الفاعل

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، دعم الجهود الوطنية في العراق لاستعادة مكانته ودوره الفاعل.

وقال السيسي في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، إن "الوضع الأمني في العراق يشهد تحسناً ملحوظاً وأن قمة بغداد فرصة للتطوير والتنسيق مع العراق في مواجهة التحديات"، مبيناً أن "الدولة العراقية حققت إنجازات مهمة في محاربة الإرهاب".

وأشار إلى أن "بلاده لديها رغبة صادقة في فتح مرحلة جديدة من الشراكة مع العراق"، مؤكداً أن "نجاح العراق يعد نجاحاً للمنطقة جميعاً".

ولفت السيسي إلى أن "مصر ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق".

وقال الرئيس المصري مخاطباً الشعب العراقي "نحن على ثقة تامة بالمضي قدماً نحو الازدهار وستتجاوزون التحديات ومصر ستكون عوناً وسنداً لكم".

ويشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، يشارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.