قمة بغداد 2| العاهل الأردني: استقرار العراق ركن أساسي لاستقرار "للمنطقة"

أربيل (كوردستان 24)- أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن استقرار العراق ركن أساسي لاستقرار "المنطقة"، مشيراً إلى أن إمدادات الطاقة والتعامل مع التغيير المناخي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وقال عبد الله في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، إن "مؤتمر قمة بغداد الثانية يؤكد على دور العراق المحوري وأن استقرار العراق ركن أساسي للمنطقة"، مؤكداً على "دعم جهود العراق في دعم أمنه وسيادته وتعزيز التعاون الإقليمي".

وأشار إلى أن "إمدادات الطاقة والتعامل مع التغيير المناخي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم"، لافتاً إلى أن "هناك حاجة ماسة للاستقرار في المنطقة والتعاون ومعالجة قضايا الفقر والبطالة".

وشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، شارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.