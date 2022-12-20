قمة بغداد 2| جوزيب بوريل: ندعم حكومة السوداني في إقامة إصلاحات يتطلع لها العراقيون

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني وضعت حداً للفترة المضطربة، والاتحاد يدعم جهودها في إقامة إصلاحات يتطلع لها العراقيون.

وأوضح بوريل في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، أن "حكومة السوداني وضعت حداً للفترة المضطربة"، مؤكداً "دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة السوداني في إقامة إصلاحات يتطلع لها العراقيون".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الحوار في المنطقة، وهو ملتزم بدعم عراق قوي وديمقراطي، وينبغي احترام وحدة أراضي العراق وسيادته".

ولفت إلى "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود إنهاء أزمة مخيم الهول ودور الحكومة العراقية في تحقيق ذلك".

وشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، شارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.