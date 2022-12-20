قمة بغداد 2| رئيس الوزراء الكويتي: الدول العربية تدرك مكانة العراق وأهميته

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية تدرك أهمية العراق ومكانته، مشيراً إلى أن "الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل بالمنطقة.

وقال الصباح في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، إن "المجتمع الدولي مهتم باستقرار العراق".

وشدد على أن "اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق يعد مثالاً للسعي في استعادة دوره وأهميته"، منوهاً إلى "السعي لدعم العراق في جميع المجالات وأمن البلدين لا يتجزأ".

وأشار إلى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الكويت دلالات واضحة على الحرص في تطوير العلاقات".

وشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، شارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.