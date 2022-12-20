أكار: العمال الكوردستاني لا يمثل الكورد..وعملياتنا في سوريا تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء أن عمليات بلاده العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال خلوصي أكار في تصريحٍ لصحيفة إيطالية، إن "أنقرة ليست بحاجة إلى إذنٍ من أي جهة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني شمالي سوريا".

وأضاف وزير الدفاع التركي أن "حزب العمال الكوردستاني يستهدف أمن وسلامة الأراضي التركية، وأن عمليات أنقرة العسكرية في الشمال السوري تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول تركيا حق الدفاع عن نفسها".

وتابع أن "حزب العمال الكوردستاني المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعمل على مغالطة المجتمع الدولي من خلال تبني أسماء مختلفة".

وأكد أن "حزب العمال الكوردستاني وامتداده السوري تنظيم واحد ولا فرق بينهما"، داعياً "جميع حلفاء أنقرة إلى وقف دعم التنظيم الإرهابي، والتضامن مع تركيا في مكافحته".

وشدد على أن "تركيا تستهدف فقط التنظيم الإرهابي في شمال سوريا، وأنها لا تعاني أي مشاكل مع الكورد أو أي إثنية أخرى".

ولفت إلى أنه "كما أن تنظيم داعش لا يمثل الإسلام والمسلمين، فإن حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب لا يمثلان الكورد".

وأوضح أن "تركيا تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين".

المصدر: وكالة الأناضول