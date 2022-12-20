سیاسة

السوداني: قمة بغداد أثبتت دور العراق المحوري في المنطقة والعالم..وستكون منطلقاً لتنمية اقتصادية

وأضاف السوداني أن القمة "ستكون منطلقاً لتنمية اقتصادية وشراكة جادة مرتكزها بغداد السلام"
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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة السوداني التنمية الاقتصادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء أن قمة بغداد الثانية التي استضافتها الأردن، أثبتت دور العراق المحوري في المنطقة والعالم.

وقال السوداني في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إن "قمة بغداد الثانية التي استضافتها الأردن الشقيقة، أكدت دور العراق المحوري بالمنطقة والعالم".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن القمة "ستكون منطلقاً لتنمية اقتصادية وشراكة جادة مرتكزها بغداد السلام".

وعبّر السوداني عن شكره "لكل الدول المشاركة في القمة"، مؤكداً "أننا سنواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والتنموية خدمةً لشعبنا الكريم".

وعاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى بغداد بعد اختتام مشاركته في مؤتمر بغداد الثاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان نسخةً منه، أن "محمد شياع السوداني يعود إلى بغداد مختتماً مشاركته في مؤتمر قمة بغداد الثانية للتعاون والشراكة الذي عقد في الأردن".

وشارك في أعمال قمة بغداد الثاني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.

كذلك، شارك في المؤتمر وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.

 

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