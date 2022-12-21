سیاسة

مسرور بارزاني يوافق على تخصيص أكثر من مليار دينار لتنفيذ مشاريع في كويسنجق

author_image سوار أحمد
کوردستان حكومة كوردستان مسرور بارزاني كويسنجق

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على تخصيص وإنفاق أكثر من مليار دينار، لتنفيذ مشاريع خدمية في قضاء كويسنجق.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات ان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وافق على إنفاق ما مجموعه مليار و 112 مليون و 786 ألف دينار لتنفيذ مشاريع من شأنها توفير مياه الشرب في كويسنجق.

وأشار دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن تخصيص هذا المبلغ من المال يأتي في إطار اهتمام مجلس الوزراء التاسع في حكومة إقليم كردستان بمشاريع الخدمات.

وشهِد القضاء تطوراً كبيراً من ناحية البنية التحتية، مع استمرار الحكومة التاسعة في إقليم كوردستان بتنفيذ مشاريع خدمية سنوية.

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