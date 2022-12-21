"واتساب" يطلق ميزة جديدة منتظرة

أربيل (كوردستان 24)- أطلق تطبيق "واتساب"، التابع لشركة "ميتا"، المالكة لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام"، ميزة جديدة، تُمكّن المستخدمين من استعادة الرسائل المحذوفة من جانبه في غضون خمس ثوان.

وقبل الميزة الجديدة، كان هناك خياران متاحان فقط أمام المستخدم لحذف الرسائل على "واتساب": الأول "الحذف من أجلي"، والذي يخفي الرسالة عن المستخدم، ولكنه يبقيها مرئية للجميع، والثاني هو "الحذف للجميع".

وإذا اختار المستخدم، "الحذف من أجلي"، عن طريق الخطأ، بدلا من "الحذف للجميع"، فإنه يفقد سيطرته بالكامل على الرسالة، دون أن يكون أمامه أي خيار لإصلاح هذا الخطأ، وهو ما كان مزعجا في حال رغب في حذف شيء حساس من دردشة جماعية على سبيل المثال.

لكن من الآن فصاعدا، إذا حذفت رسالة لنفسك فقط، عن طريق الخطأ، بدلا من الدردشة بأكملها، فلديك خيار جديد لإصلاح خطأك، وهو "حذف عن طريق الخطأ"، والذي يُعيد الرسالة في حال لم يمرّ على حذفها أكثر من خمس ثوان، وهي مدة قد لا تكون طويلة لكنها كافية لإصلاح خطأ كهذا، فبمجرد استعادة الرسالة، يمكن للمستخدم إما اختيار تركها أو حذفها مرة أخرى "للجميع" هذه المرة.