السوداني يتلقّى دعوةً رسمية لزيارة مقرِّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، دعوةً رسمية لزيارة مقرِّ الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع السوداني بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أمس الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في قمة بغداد2، بالعاصمة الأردنية عمان.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة والتبادل على الصعيدين الاقتصادي والأمني ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار العراق، ودعم التعاون على مختلف الأصعدة، موجّهاً دعوة للسوداني بزيارة مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لبحث المزيد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد علاقات الشراكة بين العراق ودول الاتحاد.

في المقابل، أكّد محمد شياع السوداني تلبية الدعوة "في أقرب فرصةٍ ممكنة"، وفق بيانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية.

وكان السوداني قد شارك أمس الثلاثاء، في أعمال قمة بغداد2 للتعاون والشراكة المنعقدة في الأردن، شدد خلالها على تمسّك العراق ببناء علاقات تعاون متوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين.

وإلى جانب السوداني، شارك في أعمال القمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما شارك في القمة، وزراء خارجية إيران والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب.

إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.