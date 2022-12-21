أربيل (كوردستان 24)- في خطوة أدانتها واشنطن وانتقدتها منظمات دولية، قررت الحكومة التي فرضتها حركة طالبان في أفغانستان، حظر تعليم الإناث في الجامعات "حتى إشعار آخر".

وتم الإعلان عن هذا القرار في رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد. وكانت الحركة التي لا يعترف المجتمع الدولي بشرعية حكمها، قد منعت التعليم الثانوي للفتيات منذ آذار/مارس.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم "أبلغكم جميعا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي لوكالة الأنباء الفرنسية.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهن امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

بعد استيلاء الإسلاميين المتشددين على السلطة في آب/أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.

وفي 23 آذار/مارس منعت الفتيات في أنحاء البلاد من التعليم الثانوي، ما قلص بشدة عددهن في الجامعات.

وأثار القرار قلق المجتمع الدولي، حيث قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.

كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلقه العميق" لقرار طالبان منع الفتيات من ارتياد الجامعات في أفغانستان، داعيا الحركة الإسلامية المتشددة إلى "ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كل المستويات".

وتقول حكومات أجنبية، بينها الولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى تغيير في السياسات المتعلقة بتعليم المرأة قبل أن تبحث الاعتراف رسميا بالإدارة التي تديرها طالبان وتخضع أيضا لعقوبات صارمة.

وتعرضت طالبان في وزارة التعليم العالي بحكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان وبعض الأفغان لتراجعها عن إشارات سابقة بفتح جميع مدارس الفتيات الثانوية.