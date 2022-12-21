مجلس الوزراء يناقش نتائج زيارات وفد الإقليم لبغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، ان مجلس وزراء إقليم كوردستان، سيجتمع اليوم الأربعاء، لمناقشة نتائج زيارات واجتماعات الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، مع وفد الحكومة الاتحادية، إضافة لمناقشة ملفات أخرى.

وذكر البيان، ان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، يجتمع اليوم بإشراف رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وسيخصص المحور الأول للاجتماع، لعرض نتائج زيارات واجتماعات الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن قضايا الموازنة والنفط والغاز والمنافذ الحدودية، وغيرها من القضايا العالقة.

وفي الاجتماع نفسه، سيتم عرض معلومات بخصوص تقديم الخدمات لأسر الشهداء وضحايا الأنفال والأسرى والسجناء السياسيين، وعرض خطة مجلس البيئة لعام 2023 بشأن تغير المناخ.