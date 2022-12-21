الأنواء: عواصف رعدية وأمطار يوم غد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية في الاقسام الشرقية منها ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مصحوباً بتساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وغزيرة في الاقسام الشرقية منها مع حدوث عواصف رعدية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار الى، أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً وفي الاقسام الشرقية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ويتحسن الطقس تدريجياً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".