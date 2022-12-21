سیاسة

بالصور | ليلة "يلدا" أطول ليلة في الشتاء

أطول ليلة في السنة يحتفل بها الشعب الكوردي والعديد من شعوب المنطقة، إيذاناً ببدء فصل الشتاء
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أُقيمت مراسم احتفالية خاصة بمناسبة ليلة "يلدا" في عدة مدن بإقليم كوردستان، وهي أطول ليلة في السنة يحتفل بها الشعب الكوردي والعديد من شعوب المنطقة، إيذاناً ببدء فصل الشتاء.

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وتكون هناك العديد من الفعاليات في مراسم احتفال هذه الليلة، ومنها إلقاء الشعر والقصص حول هذه الليلة، إضافة الى الاحاجي أو الحزورات الشعبية، ويشارك في هذه المراسم اجتماعية وفنية وكذلك العامة من الناس.

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"يلدا" تعني الولادة ويُعتقد انها ولادة الشمس، بحسب العادات القديمة يحتفل الكورد بهذه الليلة، ويسهرون حتى بزوغ الشمس، وتقام الاحتفالات والطقوس بالضوء والنور ويعتبرون الشمس رمزاً للمحبة.

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هذه الليلة تصادف ليلة الانقلاب الشتوي، وهي أطول ليلة في السنة الكوردية والفارسية، يحتفل بها في 21 كانون الاول، وحسب التقاليد القديمة تُجهز طاولة بلحاف مزركش يجلس حلفها أفراد العائلة جميعاً، ويعتقدون أن هناك دقيقة إضافية عن باقي الليالي يستغلونها بالسهر مع عائلاتهم.

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الصور: ريسا عبدالرزاق - ناصح علي خياط

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