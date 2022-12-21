جوازات أربيل تحدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات إصدار جواز السفر أو تجديده

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الجوازات في أربيل بإقليم كوردستان، الأربعاء، عن تحديد آخر موعدٍ لاستلام معاملات إصدار جوازات السفر وتجديدها في جميع مكاتبها.

وأبلغت دائرة الإعلام والاتصالات في مديرية جوازات أربيل المواطنين، بضرورة إنهاء جميع معاملات إصدار جواز السفر أو تجديده قبل تاريخ 2/1/2023.

وقالت إن إصدار جوازات السفر وتجديدها في جميع مكاتب المديرية (المكتب الأول، المكتب الثاني، مكتب سوران ومكتب كويسنجق) تبدأ اعتباراً من يوم الخميس 22/12/2022، وتنتهي بتاريخ 2/1/2022.

ونوّهت مديرية الجوازات بأنها لن تستلم أية معاملات بعد تاريخ الانتهاء.