الرئيس السوري يصدر عفواً عاماً

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفوٍ عام عن الجرائم المُرتكبة قبل تاريخ 21/12/2022.

يأتي ذلك، بينما تقترب الحرب السورية من طي عامها الحادي عشر، تسببت بمقتل آلاف السوريين من مدنيين وعسكريين، فضلاً عن نزوح وهجرة ملايين آخرين.

ويشمل المرسوم الذي تابعته كوردستان 24، العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتَي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتَين /100/ و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950.

في المقابل، لا يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة إلى الفرار الخارجي.

ووفق المرسوم الرئاسي، يُستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانونَي العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى.

وعادةً ما تصدر الرئاسة السورية عفواً عاماً عن المسجونين أو المطلوبين، بالتزامن مع قدوم المناسبات الوطنية أو الدينية، أو أعياد الميلاد ورأس السنة.