وزير الهجرة والسفير التركي يبحثان أوضاع العراقيين في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- بحثت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو والسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، اليوم الاربعاء، أوضاع العراقيين في تركيا.

وقالت وزارة الهجرة في بيان، إن "وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، التقت اليوم السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي والوفد المرافق له، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، لبحث التعاون المشترك بين البلدين".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء، بحث أهم الملفات التي تخص الجالية العراقية في تركيا ومن بينها ملف طالبي اللجوء وخصوصا المرفوضة طلبات لجوءهم".

وشددت جابرو وفقاً للبيان، على "ضرورة تقديم كافة التسهيلات لهم وحل مشاكلهم بالتعاون مع مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في تركيا".