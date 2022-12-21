سیاسة

الكرملين: الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى كييف لا تُبشّر بالخير لأوكرانيا

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم الكرملن الأسلحة أمريكا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- جدّدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، تأكيدها على أن الأسلحة الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستؤدّي إلى تفاقم النزاع مع موسكو.

يأتي ذلك، في وقتٍ قالت وسائل إعلامٍ أمريكية إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن، في أول رحلةٍ خارجية له منذ بدء الحرب على بلاده فبراير شباط 2022.

وقال المتحدّث باسم الرّئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا "لن تؤدّي سوى إلى تفاقم النزاع مع روسيا، ولا تُبشر بالخير لأوكرانيا".

وأكّد بيسكوف أنه "لا يتوقّع تغييراً في موقف زيلينسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد هذه الزيارة"، وفق فرانس برس.

وتمثّل زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن إقراراً بالدور الريادي الذي تؤدّيه الولايات المتحدة لتمكين بلاده من التصدي للقوات الروسية.

تأتي هذه الزيارة، بينما يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت.

في المقابل، يستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفدرالية والذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

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