سیاسة

أنقرة تُبرّئ 103 أدميرالاً متقاعداً من تهمة التخطيط للانقلاب على الدولة

ومُثّل الأدميرالات المُتّهمون أمام المحكمة بتهم ارتكاب "جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري"
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مصدر الصورة: DHA
مصدر الصورة: DHA
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محكمةٌ تركية، الثلاثاء، تبرئة 103 أدميرالاً متقاعداً اتّهمهم الرئيس التركي العام الماضي، بالسعي إلى انقلابٍ في البلاد.

ومُثّل الأدميرالات المُتّهمون أمام المحكمة بتهم ارتكاب "جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري"، في أعقاب توقيعهم أبريل نيسان 2021، رسالةً مفتوحة أيّدوا فيها اتفاقيةً ترمي إلى جعل البحر الأسود منطقةً منزوعة السلاح.

وتفرض اتفاقية مونترو المبرمة عام 1936، قيوداً صارمة على عبور السفن الحربية مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر المتوسط.

لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط لبناء قناة جديدة في اسطنبول تقع غربي البوسفور لتخفيف الضغط عن أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.

وكان الأدميرالات السابقون يخشون من تداعيات سلبية على تركيا إذا ما انهارت الاتفاقية في حال أقيمت قناة جديدة، وفق وكالة الأناضول.

وكانت المحكمة قد أطلقت سراحهم بكفالة بانتظار بدء المحاكمة، لكن النيابة العامة طالبت بالحكم على كل من المتّهمين بالحبس 12 عاماً.

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