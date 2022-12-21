سیاسة

الخفاجي: الوضع الأمني تحت السيطرة..والخروقات هي محاولة من داعش لإظهار نفسه إعلامياً

وأكد الخفاجي أن "التنظيم يعمل حالياً على استهداف الدوريات العسكرية والأمنية بالعبوات الناسفة"
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الجيش العراقي
الجيش العراقي
العراق المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي داعش العمل الأمني

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن الوضع الأمني تحت السيطرة، وما يحصل من خروقات هنا وهناك، هي محاولة من "تنظيم داعش" أن يظهر نفسه إعلامياً.

وأضاف الخفاجي في تصريحٍ، لـ "العربي الجديد" أن "داعش فقد نفوذه وقوته في جميع المناطق العراقية، بعد الضربات الجوية المستمرة على أهدافه، وكذلك من خلال العمليات البرية التي تجري وفق معلومات استخباراتية دقيقة".

وأكد أن "التنظيم يعمل حالياً على استهداف الدوريات العسكرية والأمنية بالعبوات الناسفة، كإجراء إرهابي جديد من قبله، للرد على الضربات التي تلقاها خلال الأيام المقبلة"، معتبراً أن "ذلك سيدفع القوات الأمنية إلى تكثيف العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقة خلايا داعش بكافة المدن".

وترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "الاجتماع خصص لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، اللتين شهدتا هجومين إرهابيين أدّيا إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين".

وأضاف البيان أن السوداني "استمع إلى إيجاز مفصل عن الحادثين الارهابين، والخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أن "ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص".

ووجه السوداني حسبما أفاد البيان "القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الارهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الارهابية، وتحدّ من حركتهم".

كما وجه السوداني "جميع القادة والآمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة كذلك "ضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد".

 

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