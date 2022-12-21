سیاسة

القنصل الهولندي في أربيل: لدينا علاقة طيبة وطويلة الأمد مع إقليم كوردستان

وأضاف أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يؤيد تماماً موضوع تنويع الإيرادات"
author_image Kurdistan24 اربیل
القنصل الهولندي العام في إقليم كوردستان ياكو بيريندز
القنصل الهولندي العام في إقليم كوردستان ياكو بيريندز
کوردستان القنصل الهولندي العام في إقليم كوردستان ياكو بيريندز تنويع مصارد الدخل الإيرادات

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل الهولندي العام في إقليم كوردستان ياكو بيريندز، اليوم الأربعاء، أن هناك علاقة طيبة وطويلة الأمد بين بلاده وإقليم كوردستان.

وقال ياكو بيريندز في مقابلة مع كوردستان 24، إن "تنويع مصادر الدخل (الإيرادات) وتطوير القطاع الزراعي، يشكل عاملاً آخر لتعزيز العلاقات القائمة بين هولندا وإقليم كوردستان".

وأضاف أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يؤيد تماماً موضوع تنويع الإيرادات"، مشيراً إلى أن "الحكومة الهولندية كذلك تدعم هذه الخطوة".

وفي وقتٍ سابق، وخلال مشاركته في برنامج "حدث اليوم" على شاشة كوردستان 24، قال القنصل الهولندي العام في أربيل، إن "حكومة بلاده مستعدة لتقديم يد العون لإقليم كوردستان في مختلف القطاعات وخصوصاً في القطاع الزراعي".

وأضاف ياكو بيريندز أن "بلاده قدمت المساعدات لقوات البيشمركة في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً أن "هناك فريقاً عسكرياً هولندياً يتألف من 120 جندي مهمته حراسة مطار أربيل الدولي".

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف