القنصل الهولندي في أربيل: لدينا علاقة طيبة وطويلة الأمد مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل الهولندي العام في إقليم كوردستان ياكو بيريندز، اليوم الأربعاء، أن هناك علاقة طيبة وطويلة الأمد بين بلاده وإقليم كوردستان.

وقال ياكو بيريندز في مقابلة مع كوردستان 24، إن "تنويع مصادر الدخل (الإيرادات) وتطوير القطاع الزراعي، يشكل عاملاً آخر لتعزيز العلاقات القائمة بين هولندا وإقليم كوردستان".

وأضاف أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يؤيد تماماً موضوع تنويع الإيرادات"، مشيراً إلى أن "الحكومة الهولندية كذلك تدعم هذه الخطوة".

وفي وقتٍ سابق، وخلال مشاركته في برنامج "حدث اليوم" على شاشة كوردستان 24، قال القنصل الهولندي العام في أربيل، إن "حكومة بلاده مستعدة لتقديم يد العون لإقليم كوردستان في مختلف القطاعات وخصوصاً في القطاع الزراعي".

وأضاف ياكو بيريندز أن "بلاده قدمت المساعدات لقوات البيشمركة في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً أن "هناك فريقاً عسكرياً هولندياً يتألف من 120 جندي مهمته حراسة مطار أربيل الدولي".