البارتي يجتمع اليوم لبحث علاقاته مع اليكيتي

أربيل (كوردستان24)- يجتمع اليوم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس بارزاني لمناقشة العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال مصدر مطلع لكوردستان24 "إن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يجتمع اليوم لبحث ومناقشة العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحل النزاعات والوضع العام في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وكان وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني قد حضروا اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس، وقال مصدر لكوردستان24 "ان هناك أجواء إيجابية بين الفريقين في الحكومة، والاجتماعات مستمرة بين الطرفين.

وأضاف المصدر "ان الطرفين لديهما تفاهمات جيدة حول التغييرات في الحكومة والبرلمان.