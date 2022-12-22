سیاسة

وزارة العمل: 9 ملايين أسرة عراقية بحاجة لرواتب الحماية الاجتماعية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود نحو 9 ملايين أسرة في العراق تستحق رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد لعيبي إن أكثر من 4 ملايين و400 ألف أسرة في بغداد والمحافظات، فضلًا عن 300 الف أسرة سجلت ضمن قانون الأمن الغذائي، مشمولة بإعانات ورواتـب الحماية الاجتماعية.

وأضاف ان هنالك أعداد مماثلة لأسر فقيرة وفاقدة للمعيل تسكن في مناطق العشوائيات في بغداد والمحافظات بحاجة إلى شمولها من قبل الوزارة.

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