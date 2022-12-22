هيئة الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الامطار وانخفاض درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن"طقس البلاد ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم، مع تساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً ثم تزداد شدتها خاصة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم بعد الظهر مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية خاصة في الاقسام الشرقية ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

وأضاف أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة في الصباح الباكر ثم يتحسن الطقس ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وفي الاقسام الشرقية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ثم يتحسن الطقس تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة الاقسام الشرقية منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع هطول امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وتساقط الثلوج في بعض الأماكن وخاصة الاقسام الشرقية منها، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وتنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".