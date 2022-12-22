الاتحاد الوطني يجتمع اليوم لمناقشة علاقاته مع الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- يجتمع اليوم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لبحث ومناقشة علاقاته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لكوردستان24 "إن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيجتمع في السليمانية بعد ظهر اليوم الخميس لمناقشة الاوضاع في العراق واقليم كوردستان".

وأضاف "أن الاجتماع سيناقش العلاقة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وآخر التطورات على الساحة السياسية".

في غضون ذلك، يجتمع اليوم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الرئيس بارزاني، وبحسب مصدر قال لكوردستان24 "ان الاجتماع سيناقش العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وحل النزاعات بين الطرفين والوضع في إقليم كوردستان".

وقال مصدر لكوردستان24 "ان هناك أحواء ايجابية بين فريقي الحزبين في حكومة اقليم كوردستان واللقاءات مستمرة بين الطرفين، وان الفريقين لديهما تفاهمات جيدة بالنسبة للتغييرات في الحكومة والبرلمان".