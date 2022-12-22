الصين تطالب تركيا بـ"الوقف الفوري" لهجماتها على شمال سوريا وأنقرة ترد

أربيل (كوردستان 24)- اتهم نائب ممثل الصين بالأمم المتحدة جينغ شوانغ، تركيا، بالتهديد مرارًا بإطلاق عملية برية شمالي سوريا فضلا عن تنفيذ ضربات جوية ومدفعية، ودعاها إلى "الوقف الفوري لتلك الهجمات"، فيما ردت أنقرة على الاتهام.

وكان المسؤول الصيني اتهم تركيا يوم الأربعاء، بالتهديد مرارًا بإطلاق عملية برية شمالي سوريا فضلا عن تنفيذ ضربات جوية ومدفعية، ودعاها إلى "الوقف الفوري لتلك الهجمات".

وقال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيريدون سينيرلي أوغلو، ردا على المسؤول الصيني، إنه "لا يحق لأي دولة أن تلقن تركيا دروسا بخصوص مكافحة الإرهاب".

وأضاف أوغلو "نرفض التصريحات التي نسمعها اليوم وترى أنه من حقها قول ما يجب وما لا يجب علينا فعله أثناء الدفاع عن حدودنا وحماية شعبنا".

وأطلقت تركيا عملية عسكرية في شمالي سوريا والعراق ردا على تفجير وقع في مدينة إسطنبول، وأتهمت انقرة حزب العمال الكوردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي بالمسؤولية عنه، إلا أن الطرفين نفيا أي علاقة لهما بالتفجير.