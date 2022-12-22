العدل العراقية تستحدث دائرة للناجيات الإيزيديات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني اليوم الخميس، عن استحداث مؤسسة لحقوق الإنسان ودائرة شؤون الناجيات الايزيديات.

وقال شواني، خلال كلمة له في ملتقى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد، اليوم، ببغداد، أن "العراق يسعى لخلق مؤسسات ذات تخصص للتعامل مع الموضوعات ذات الصلة بملف حقوق الإنسان إذ استحدث دائرة شؤون الناجيات الايزيديات".

وأضاف "كما عزز قدرات مؤسسات قائمة للقيام بمهامها في مجال حقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة ومكافحة الفقر وغيرها فضلاً عن المفوضية العليا لحقوق الانسان".

ولفت وزير العدل العراقي، إلى أن اعتبارات حقوق الانسان ومناهضة التعذيب وتمكين المرأة وآليات الحماية الاجتماعية في الحياة العامة، مؤكداً أن أهم محاور البرنامج الحكومي للحكومة الحالية وهي جادة في محاربة الفساد كونه الأثر الأشد فتكاً بمقومات حقوق الإنسان.

وتابع شواني قائلا، ان الحكومة العراقية ومنذ تشكيلها عملت على مواجهة هذه الموضوعات بشدة سواء بإجراءات مباشرة من مجلس الوزراء أو من رئيس المجلس أو من الوزراء، وبدأت نتائج تلك الإجراءات تظهر جلياً، متعهداً سوف نعمل على تعزيز مكانة ودور الهياكل المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان لكي تكون شريك أساسي في هذه السياسات الحكومية.