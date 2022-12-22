سیاسة

عبد اللطيف رشيد يتسلم رسالة خطية من أردوغان

من جهته حمّل عبد اللطيف رشيد "السفير التركي، تحياته وأمنياته الطيبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وإلى الشعب التركي"
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عبد اللطيف رشيد يتسلم رسالة خطية من أردوغان
عبد اللطيف رشيد يتسلم رسالة خطية من أردوغان
العراق عبد اللطيف رشيد رجب طيب أردوغان علي رضا كوناي السفير التركي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- تسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الخميس رسالة خطية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد استقبل اليوم الخميس في قصر بغداد السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي".

وأضاف البيان أنه "في مستهل اللقاء، سلم السفير علي رضا كوناي رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشار إلى أن الرسالة "مُتعلقة بالعلاقات الثنائية، وبالرغبة في تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين على أساس المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، والاحترام المُتبادل لدعم السلام والاستقرار الإقليمي، وأهمية تكثيف التواصل الثنائي على المستويات كافة لتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب دعوة الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد لزيارة تركيا".

وتابع البيان، أن الرئيس عبد اللطيف رشيد "حمّل السفير التركي، تحياته وأمنياته الطيبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وإلى الشعب التركي بدوام الازدهار والتقدم، وشكره على الدعوة التي وجهها إليه"، مؤكداً "أهمية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".

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