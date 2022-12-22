سیاسة

مسرور بارزاني يُخصّص أكثر من 5 مليار دينار لمشاريع خدمية في عينكاوا بأربيل

المبلغ "سيساهم في زيادة تطوير المشاريع الخدمية في القضاء، وستتخذ مدينة أربيل خطوةً أخرى إلى الأمام لتقديم الخدمات ورفع مستواها"
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مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان مسرور بارزاني المشاريع الخدمية حكومة إقليم كوردستان محافظة أربيل قضاء عينكاوا

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من خمسة مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في قضاء عينكاوا بمحافظة أربيل.

وقال وزير البلديات والسياحة في الإقليم، ساسان عوني، إن رئيس حكومة كوردستان، وافق على إنفاق خمسة مليارات و500 مليون دينار على الموازنة الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة وإمدادات المياه والصرف الصحي.

وأضاف "سيُخصَّص هذا المبلغ لتنفيذ مشاريع إسفلتية وشق طرق ومشاريع المياه والصرف الصحي في قطاع 128 بقضاء عينكاوا في محافظة أربيل".

وأكّد عوني أن هذا المبلغ "سيساهم في زيادة تطوير المشاريع الخدمية في القضاء، وستتخذ مدينة أربيل خطوةً أخرى إلى الأمام لتقديم الخدمات ورفع مستواها".

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