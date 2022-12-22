وزارة التجارة الأمريكية ترفع تقديرات النمو للربع الثالث إلى 3,2 بالمئة

أربيل (كوردستان 24)- رفعت وزارة التجارة الأمريكية الخميس وللمرة الثالثة تقديراتها لنمو اجمالي الناتج المحلي للربع الثالث في الولايات المتحدة موضحة أنه بلغ 3,2 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت التقديرات الأولى للوزارة تتوقع زيادة نسبتها 2,6 بالمئة ثم راجعتها مرة أولى لتؤكد أنها ستبلغ 2,9 بالمئة.

وفاجأت النسبة الجديدة المحللين الذين لم يكونوا يتوقعون زيادة في التقديرات.

وبالمقارنة مع الفصل السابق كما تفعل اقتصادات متقدمة أخرى، بلغ النمو 0,8 بالمئة مقابل تقديرات ب0,6 بالمئة.

وقالت وزارة التجارة إن الاستهلاك المنزلي بين شهري تموز يوليو وأيلول سبتمبر كان أعلى مما كان مقدراً في البداية وكذلك الاستثمارات الثابتة غير المقيمة.

ورأت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي أنه "على الرغم من ارتفاع سريع في معدلات الفائدة، يسجل الاقتصاد نمواً والعائلات خصوصاً تواصل الإنفاق".

وأضافت "مع ذلك، في المستقبل، في 2023 ، نتوقع مسار نمو أبطأ وإن كنا لا نتوقع انكماشا في النشاط".

ومنذ آذار مارس، يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة لإبطاء النشاط الاقتصادي من أجل خفض التضخم.

وقد قرر رفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي لكن بنسبة أدنى وحذر من أن المعدلات ستظل مرتفعة لفترة من الوقت لضمان تباطؤ التضخم بشكل دائم.

لذلك قالت فاروقي إنه "حتى لو تباطأ النمو إلى معدل أقل من الإمكانات" في 2023 "يعني التركيز على خفض التضخم أن المعدلات ستظل أعلى لفترة أطول في العام المقبل".

وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً خلال الربعين الأولين من العام، وانخفض 1,6 بالمئة ثم 0,6 بالمئة لكنه لم يصل إلى انكماش حسب إدارة الرئيس جو بايدن واقتصاديين.

وهم يعتقدون أنه على الرغم من أن هذين الفصلين المتتاليين من الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي يتوافقان مع التعريف المقبول عموماً للانكماش، لا تسمح متانة سوق العمل خصوصاً لأكبر اقتصاد في العالم بالوصول إلى هذه الحالة.