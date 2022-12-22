"آنو جوهر" يعتبر قضاء عينكاوا "فاتيكان الشرق الأوسط"

أربيل (كوردستان 24)- وصف وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، قضاء عينكاوا (شمال غربي أربيل)، بـ "فاتيكان الشرق الأوسط".

وأكّد جوهر أن قضاء عينكاوا، يعدُّ "أحد أكبر المدن المسيحية في الشرق الأوسط والمدينة المسيحية الوحيدة التي يهاجر إليها المسيحيون عوضاً عن الهجرة منها".

جاء ذلك، في رسالةٍ وجّه خلالها الشكر إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، نيابةً عن سكان قضاء عينكاوا، لدعمه المستمر لهم.

ووصف جوهر في رسالة الشكر التي نشرها على صفحته في الفيسبوك، تحويل عينكاوا إلى قضاء من قبل التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم "بالقرار التاريخي".

في غضون ذلك، أشاد جوهر بقرار رئيس الحكومة على تخصيص أكثر من خمسة مليار دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في عينكاوا، تتضمن مشاريع إسفلتية وشق طرق ومشاريع المياه والصرف الصحي.

وشدد وزير النقل والاتصالات، الذي يمثل المكوّن المسيحي في الكابينة التاسعة لحكومة كوردستان، على أهمية تطوير عينكاوا الذي يضم حالياً أكثر من 180 مشروع خاص، واصفاً ذلك بأنه علامة على تطور إقليم كوردستان وبقاء المسيحيين فيها.

وكان وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، أعلن أن رئيس الحكومة، مسرور بارزاني وافق على تخصيص خمسة مليارات و500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في قضاء عينكاوا بمحافظة أربيل.