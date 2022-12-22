سیاسة

جورجيا ميلوني تصل إقليم كوردستان غداً الجمعة

ومن المقرر أن تجري ميلوني جولة على قوات بلادها العاملة في الإقليم ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني
کوردستان جورجيا ميلوني مسرور بارزاني زيارة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تصل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني غداً الجمعة 23 كانون الأول ديسمبر إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وسيرافق جورجيا ميلوني وزيران من حكومتها، حيث سيكون في إستقبالها بمطار أربيل الدولي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ستزور إقليم كوردستان غداً الجمعة، وسيتم استقبالها من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

زيارة ميلوني تأتي بعد إرسالها رسالة إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في الثامن من كانون الأول ديسمبر 2022 تتعهد فيها بإجراء زيارة إلى الإقليم.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية في رسالتها، إلى أن أواصر الصداقة التي تربط إيطاليا بإقليم كوردستان لها تاريخ طويل وبعيد المدى، إذ يشترك الجانبان في التصدي للتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار.

وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجالات التجارة والزراعة والطاقة.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية في ختام رسالتها إلى رئيس الحكومة "أتطلع إلى رؤيتكم في أقرب فرصة، والاجتماع معكم".

وبعد لقاءها القادة في إقليم كوردستان، من المقرر أن تجري ميلوني جولة على قوات بلادها العاملة في الإقليم ضمن إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

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