مذكرة تفاهم مرتقبة بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الإيطالية

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام للإعلام والتوعية في وزارة البيشمركة، عثمان محمد، انه من المرتقب أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الدفاع الإيطالية.

ومن المتوقع أن يتم توقيع المذكرة، خلال الزيارة التي ستجريها وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اليوم الجمعة 23 كانون الأول ديسمبر، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال عثمان محمد، لكوردستان 24، "نتوقع أن يكون لدى إيطاليا مشاريع جديدة مع قوات البيشمركة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، وقد يتم توقيع تفاهم جديد بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الإيطالية".

وقدمت إيطاليا وهي عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الدعم اللوجستي والأسلحة لقوات البيشمركة خلال مواجهتها للتنظيم المتشدد لا سيما من خلال توفير مدافع رشاشة متطورة، حتى تفشي جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يستأنف تدريب القوات الإيطالية للبيشمركة مطلع العام المقبل.

وكان دور الجنود الإيطاليين هو تدريب وتعليم تقنيات قتالية جديدة لقوات البيشمركة والجيش العراقي.

وحتى عام 2017، كان لدى إيطاليا 800 جندي ومدرب ومستشار في العراق وإقليم كوردستان، ولكن يوجد الآن حوالي 280 مستشارا وجنديا إيطاليا في إقليم كوردستان.

وخلال زيارة قامت بها في وقت سابق إلى اربيل، جددت وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي التزام بلادها بدعم إقليم كوردستان من ناحية تدريب قوات البيشمركة او المساعدات العسكرية.