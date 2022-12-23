سیاسة

الإدارة الذاتية تسلم 515 شخصا من رعايا داعش لـ 13 دولة

author_image سوار أحمد
سوریا الإدارة الذاتية داعش مخيم الهول مخيم روج

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس، تسليم 515 شخصا من أطفال ونساء لعوائل تنظيم داعش، إلى 13 دولة في 2022.

وجاء الإعلان في بيان، خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مقرها بمدينة القامشلي.

وذكرت الدائرة أن الدول الأكثر سحبا لرعاياها، هي طاجيكستان 146، وروسيا الاتحادية 68، وفرنسا 109، وألمانيا 53 وهولندا 60.

ويتواجد في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، نحو 20 ألف شخص من 50 جنسية تقريبا من عوائل تنظيم داعش، وسط مطالبات متواصلة من الإدارة الذاتية من الدول لسحب رعاياها.

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